Над Красноярском ночью пронесся метеорит

Как полагают астрономы, болид полностью сгорел в слоях атмосферы

Яркий шар на несколько секунд озарил небо над Красноярском, оставив в недоумении тысячи очевидцев. Люди гадали - чему стали свидетелем? Версии были разные - комета, полет ступени ракеты-носителя или же гигантский метеорит. Движение небесного тела зафиксировали и ученые в обсерватории Сибирского университа.

"Болид был ярче, чем полная луна. Когда он стал гореть в атмосфере, то сначала был голубой цвет, потом он стал красным. Затем разделился на два фрагмента, которые в конце траектории взорвались", - рассказал Сергей Веселков, руководитель обсерватории Сибирского государственного университа имени академика Решетнева.

Болидами называют яркие световые явления, которые возникают при сгорании космических тел в слоях атмосферы. То есть сначала все космические тела видны как болиды, а уже при попадании на поверхность они становятся метеоритами. Но в случае красноярского явления, как считают ученые, камень полностью сгорел в воздухе. Было два взрыва с интервалом в секунду, через пять минут очевидцы ощутили ударную волну. Как предполагают специалисты, яркий космический фейерверк произошел на расстоянии около ста километров от Земли.

"Судя по яркости болида, по ударной волне и расстоянию, на котором это все произошло, можно предположить, что это тело было достаточно крупное, может, даже десять метров в диаметре примерно. Конечно, на челябинский мы не тянем, но тоже неплохо", - продолжил Веселков.

При этом некоторые очевидцы слышали шум и шипение. А светящийся шар, пусть и не такой крупный, был замечен даже в Новосибирске.

Яркое астрономическое явление не вызвало радиоактивных изменений, успокаивают специалисты: "Подобные небесные тела, как правило, не представляют угрозы для здоровья. Более того, ежедневный мониторинг управления Роспотребнадзора показывает, что никаких изменений не произошло - радиационный фон остается на естественном уровне".

Такие астрономические шоу - не редкость. Небольшие космические тела едва ли не ежедневно "сыпятся" на Землю, просто они остаются незамеченными. Одна из последних ярких небесных вспышек была зафиксирована почти четыре года назад - тоже в Красноярском крае, над эвенкийским поселком Тура.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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