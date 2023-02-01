ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

10:46
  • среда
  • 01 февраля 2023

РПЦ остается вместе со своим народом

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-ой годовщиной интронизации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил преданность служению Русской православной церкви, людям и отечеству. И подчеркнул, что сегодня, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, РПЦ под руководством патриарха остается вместе со своим народом, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов. Церковь также направляет свои усилия на укрепление в обществе неоспоримых нравственных и патриотических ценностей.

Сегодня, в день своей интронизации, патриарх Кирилл проводит божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Патриарх Кирилл
Владимир Путин и Патриарх Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.