Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

РПЦ остается вместе со своим народом

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-ой годовщиной интронизации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил преданность служению Русской православной церкви, людям и отечеству. И подчеркнул, что сегодня, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, РПЦ под руководством патриарха остается вместе со своим народом, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов. Церковь также направляет свои усилия на укрепление в обществе неоспоримых нравственных и патриотических ценностей.

Сегодня, в день своей интронизации, патриарх Кирилл проводит божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

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