Politico: премьер Венгрии усомнился в сохранении украинского суверенитета

Киев не сможет победить в конфликте, уверен Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства.

Киев не сможет победить в военном конфликте, так как время на стороне России, пишет издание Politico. Политик также назвал Украину "ничейной землей" и отметил, что она превратилась в Афганистан.

Орбан отметил, что в то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Украины, Венгрия настаивает на прекращении огня и возобновлении переговоров.

"Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта", - подчеркнул он.

В прошлом году Венгрия законодательно закрепила запрет на поставку оружия Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры.

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