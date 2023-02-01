Собянин принял решение о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны "Южное Очаково"

Территория площадью более 5 гектаров расположена на западе столицы

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны "Южное Очаково". Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин.

Территория площадью более 5 гектаров расположена на западе столицы - между проспектом Генерала Дорохова, МКАД и рекой Навершкой. Там планируют разместить современные высокотехнологичные производства, офисы и магазины. Организуют более двух тысяч рабочих мест.

Всего в Москве идет работа по 25 проектам комплексного развития территорий. Их общая площадь - свыше 360 гектаров.

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