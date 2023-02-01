В Херсонской области заявили о переходе военных ВСУ на сторону России

Это происходит регулярно

В Херсонской области зафиксированы случаи перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России.

Подобное происходит не массово, но регулярно, об этом РИА Новости сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям", - сообщил он.

Сальдо рассказал, что в ВСУ действует жесткая система принуждения, в частности, заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в Службу безопасности Украины (СБУ).

, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное - это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья", - рассказал Сальдо.

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