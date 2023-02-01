ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге

Они пошли на преступление за деньги украинских неонацистов

В Свердловской области задержаны три украинских агента, за деньги устраивавшие теракты на железнодорожной инфраструктуре.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Они действовали за вознаграждение от украинских неонацистов.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли орудия преступлений и символику украинского националистического вооруженного формирования, а также электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги (филиал РЖД).

Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности". Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе допроса задержанные признались в поджоге электрощитовых на железной дороге.

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