"Грозит ампутация": появились новые данные о состоянии фигуриста Костомарова

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Появились новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который уже три недели находится на лечении в одной из московских больниц после перенесенной пневмонии в сочетании с гриппом В.

По данным издания StarHit, динамика выздоровления спортсмена положительная. Он находится в сознании, температура снизилась. Однако недавно у Костомарова появилось новое, весьма серьезное осложнение.

"Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", - рассказал источник издания в больнице.

Пока врачи не берутся оперировать Костомарова, так как организм ослаблен и не готов к хирургическому вмешательству. Не исключено, что в будущем фигурист отправится на лечение и реабилитацию в Германию.

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