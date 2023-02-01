В России с коронавирусом госпитализировали 1169 человек

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализированы 1169 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 8504 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 6729 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3160 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 111. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 813 человек, в Московской области – 231.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21958696 случаев заболевания, зарегистрировано 395108 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"