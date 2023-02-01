Кадры обыска СБУ у миллиардера Игоря Коломойского

Следователи пришли в пять утра

У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о махинациях в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Следователи прибыли к Коломойскому, проживающему на курорте Буковель, в пять утра, передает источники "Зеркала недели".

Дело о махинациях в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта" связано с растратой нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось, уточняет РИА Новости.

Коломойского называли одним из главных спонсоров Зеленского на президентских выборах 2019 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"