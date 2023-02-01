Журналиста Невзорова заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии

Защита будет обжаловать приговор

Журналист Александр Невзоров (признан в России иностранным агентом) заочно приговорен к восьми годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

"Назначить наказание в виде восьми лет колонии", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Также журналисту запрещено в течение четырех лет после выхода из колонии администрировать интернет-ресурсы.

Представлявшая интересы Невзорова адвокат Надежда Федосеева уже заявила, что защита будет обжаловать приговор, пишет ТАСС. По ее словам, журналист в своей работе не выходил за рамки закона о СМИ.

Ранее гособвинение просило назначить Александру Невзорову девять лет лишения свободы. Сам журналист не присутствовал на заседаниях суда. Его интересы представлял адвокат по назначению, который во время процесса заявляла, что в действиях Невзорова нет состава преступления, а информацию он брал из других источников.

По версии следствия, весной 2022 года Александр Невзоров в своих социальных сетях под видом достоверной публиковал ложную информацию о якобы действиях российских Вооруженных сил.

В настоящее время журналист находится за пределами России. Он объявлен в международный розыск.

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