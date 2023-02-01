Американку задержали за выгул теленка на Красной площади

Женщина захотела показать животному сердце столицы

Полицейские задержали 34-летнюю гражданку США Алисию Дэй за выгул теленка на Красной площади в Москве.

Инцидент произошел накануне. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила показать ему Красную площадь.

Как сообщает РИА Новости, Тверской суд Москвы уже получил два протокола на Дэй - о сопротивлении полиции и о несанкционированной акции, мешавшей пешеходам. Ей грозит административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы.

Алисия Дэй прославилась как защитница животных: в 2019-м она выкупила свинью в Англии и жила с ней в небольшой съемной квартире, в 2021-м кочевала по Днепру с теленком и поросенком, а в 2022-м показывала спасенному барану центр Варшавы. Сейчас американка живет в подмосковном Реутове.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"