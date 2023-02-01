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Американку задержали за выгул теленка на Красной площади

12:40
  • среда
  • 01 февраля 2023

Женщина захотела показать животному сердце столицы

Полицейские задержали 34-летнюю гражданку США Алисию Дэй за выгул теленка на Красной площади в Москве.

Инцидент произошел накануне. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила показать ему Красную площадь.

Как сообщает РИА Новости, Тверской суд Москвы уже получил два протокола на Дэй - о сопротивлении полиции и о несанкционированной акции, мешавшей пешеходам. Ей грозит административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы.

Алисия Дэй прославилась как защитница животных: в 2019-м она выкупила свинью в Англии и жила с ней в небольшой съемной квартире, в 2021-м кочевала по Днепру с теленком и поросенком, а в 2022-м показывала спасенному барану центр Варшавы. Сейчас американка живет в подмосковном Реутове.

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Алисия Дэй
Алисия Дэй
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