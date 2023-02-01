Алеку Болдуину предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве

Актеру грозит тюремный срок

Американскому актеру Алеку Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс, передает CNN.

Решение вынесла прокуратура штата Нью-Мексико. Болдуина и Гутьеррес-Рид обвиняют по двум пунктам соответствующей статьи.

Уточняется, что присяжным предстоит определить, какой из двух пунктов является более подходящим. Первый предусматривает до 18 месяцев тюрьмы, второй - до пяти лет.

21 октября на съемках фильма "Ржавчина" Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу из оружия. В пистолет, из которого он стрелял в соответствии со сценарием, каким-то образом попал боевой патрон. Хатчинс скончалась.

Позднее Болдуин заключил соглашение по урегулированию иска с семьей Хатчинс и сам подал иск к членам съемочной группы картины.

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