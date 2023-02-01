Собянин: Комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

В Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет более чем втрое. Об этом в своем Teleram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, количество проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет втрое. "Это и сбалансирует экономику, и даст стимул дополнительному развитию районов", - написал Собянин.

Более 150 проектов КРТ общей площадью 2 тысячи га уже находятся на разных стадиях реализации. Их градостроительный потенциал - 35 млн кв. м недвижимости, в том числе 8 млн - промышленная застройка; 17 млн - общественно-деловая застройка; 10 млн - жилая застройка.

Благодаря этим проектам в городе появится не менее 45 спортивных объектов, а также 78 школ и детских садов, 13 медицинских учреждений. Будет озеленено около 320 га земли.

"Скоро вовлечем в программу дополнительные участки общей площадью около 1,7 тыс. га. И количество проектов КРТ увеличится более чем в три раза - до 470", - отметил Собянин.

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