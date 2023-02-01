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На Украине погиб чемпион Европы по карате Сергей Увицкий

13:25
  • среда
  • 01 февраля 2023

Он находился при выполнении боевой задачи

Чемпион Европы по карате, генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.

41-летний Увицкий состоял в добровольческом отряде РСБИ "Союз".м Обстоятельства гибели, точное время и место произошедшего не уточняются.

"Покойся с миром. Мы будем помнить о тебе всегда", - заявили в Федерации киокушин России.

Увицкий является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России, напоминает ТАСС.

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