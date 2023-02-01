Кремль: поставляемые Киеву западные танки будут жечь

Песков оценил идею о вознаграждении за уничтоженную технику

Поставляемые Киеву западные танки будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов станет ещё больше.

Об этом в среду, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поощрительные инициативы свидетельствуют о желании помочь в достижении целей СВО.

"Что касается танков, их будут жечь, конечно – тем более если будут такие поощрительные меры", - заявил спикер Кремля (цитата по РБК).

Ранее Глава Забайкальского края Александр Осипов установил для жителей региона вознаграждение за захват и уничтожение западных танков на Украине. За захваченный танк Leopard можно получить до трех миллионов рублей, за уничтоженный – один миллион рублей.

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