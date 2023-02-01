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В России сократилось число заключенных

13:14
  • среда
  • 01 февраля 2023

Данные привела ФСИН

Как следует из данных федеральной службы исполнения наказаний, на которые ссылается "Интерфакс", в прошлом году количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах уменьшилось на 32,9 тыс. человек.

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"По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится 433 006 чел", - уточняется в сообщении.

1 января 2021 года в колониях и СИЗО содержалось порядка 466 тыс. человек.

Отмечено, что в 2019 и 2020 годах фиксировалось сопоставимое снижение - примерно на 40 тыс. человек ежегодно. В 2021 году пенитенциарный контингент сократился на 17,1 тыс. человек.

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