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Московских волонтеров обучат сопровождать спортсменов с ограниченными возможностями

14:53
  • среда
  • 01 февраля 2023

Обучение пройдут 40 человек

В Москве стартовал тренинг для подготовки волонтёров, которые будут сопровождать спортсменов с ограниченными возможностями во время соревнований, передает "ТВ Центр".

Обучение пройдут 40 человек. Им расскажут, какая поддержка нужна людям с нарушением слуха и зрения.

Мероприятие - часть проекта "Спорт для всех", который получил поддержку фонда президентских грантов.

"Это подготовка, тренинг по подготовке волонтеров лидеров для незрячих спортсменов любителей. После прохождения тренинга они смогут сопровождать на мероприятиях на спортивных, помогать в тренировочном процессе и просто стать им друзьями и активно участвовать в их жизни", - отметила Анастасия Плетминцева, руководитель благотворительного фонда "Спорт для жизни".

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Обучение волонтеров
Обучение волонтеров
Обучение волонтеров
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