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На юго-востоке Москвы произошло двойное убийство

14:54
  • среда
  • 01 февраля 2023

Подозреваемые уже задержаны

Двойное убийство на юго-востоке Москвы: Тела мужчин с ножевыми ранениями были обнаружены после тушения пожара в квартире на Чистопольской улице, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, в квартире отдыхала компания из четырёх человек. В какой-то момент один из мужчин зарезал двоих, а другой устроил поджег. Полицейским удалось быстро задержать обоих. Уточняется, что им 38 и 28 лет.

"Они доставлены в Лефортовский следственный отдел для проведения с ними следственных действий. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, осмотрено место происшествия. Органу дознания направлены поручения об установлении очевидцев преступления", - сообщили в СК.

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