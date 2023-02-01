"Нужны высокие баллы": в Москве начались практикумы по подготовке к ЕГЭ

Пока что это пилотный проект

Своими результатами выполнения тестовых заданий ЕГЭ по русскому языку сегодня оказались довольны далеко не все участники первого подготовительного практикума по предмету. Впрочем, никто не расстроился. Теперь каждую неделю им предстоят интенсивы, на которых подробно будут разбираться все проблемные темы и хитрости предстоящего экзамена.

"С 1 го февраля мы начали подготовку интенсивную к государственной итоговой аттестации на практикумах по таким предметам как русский, математика и по всем предметам, которые выбрали ребята. Большинство практикумов стоят на первых двух и на пятых-шестых уроках. А в серединке - все предметы учебного плана, которые остались", - рассказала Светлана Гончарова, директор ГБОУ "Школа 1468".

Общеобразовательными дисциплинами - математикой, историей, обществознанием, литературой и физкультурой - все учащиеся одиннадцатых классов продолжат заниматься до конца года. А вот программу непрофильных предметов (иностранный язык, ОБЖ и астрономия) участники пилотного проекта прошли в ускоренном формате до 1 февраля.

К своим 17-ти Эдуард определился не только с выбором вуза, но и будущим местом работы - мечтает стать судьей. К нововведениям в школе отнесся с большим энтузиазмом: "В школе теперь основная подготовка будет происходить благодаря вот этим тренингам. Они очень помогают. Дома, конечно, тоже буду этому время уделять. Высокие баллы нужны".

Что особенно важно: проходить большинство практикумов будет в группах, собранных по уровню подготовки выпускников в рамках того или иного предмета.

"Группы для того, чтобы выстраивать занятие и подбирать. Тема-то одна. Например, сегодня - "Три вида гласных в корне слова". Четвертой не появится, и два их тоже не станет. Но сами задания и индивидуальный подход - здесь да. Класс разделен на две группы", - уточнила учитель русского языка и литературы ГБОУ "Школа 1468" Елена Иванюкович.

Выбрать химию в качестве экзамена на ЕГЭ в школе № 1468 решили все учащиеся специального медицинского класса. Вместо прежних пяти занятий по данному профильному предмету у ребят теперь будет еще дополнительно четыре часа практикумов.

Большинство выпускников этого класса - будущие абитуриенты московских медицинских вузов. Закрепить теорию практикой для них особенно важно.

За тем, как проходили первые практикумы у детей, с трепетом наблюдали родители. Наверняка многие пытались понять, насколько теперь необходимы репетиторы, ведь в школе будет отрабатываться больше.

Готовиться к ЕГЭ по-новому в этом году будут 43 тысячи столичных учащихся. Это около 80 процентов выпускников московских школ.

Татьяна Сидорова, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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