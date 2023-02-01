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В Москве задержали организаторов подставных аварий

15:00
  • среда
  • 01 февраля 2023

Как правило, в схеме участвовали машины, давно снятые с производства

В Москве задержана преступная группа, которая занималась мошенничеством в сфере страхования, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники покупали старые иномарки и устраивали с ними подставные аварии для получения крупных страховых выплат. Как правило, в схеме участвовали машины, давно снятые с производства. Для их ремонта нужны редкие и дорогостоящие запчасти. И иногда рыночная стоимость таких деталей практические была равна цене самого автомобиля.

Задержаны пять человек. Сумма установленного ущерба - уже свыше 20 миллионов рублей. Но эпизодов могло быть и больше.

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