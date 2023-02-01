В Пушкинском музее открылась выставка "Шлиман. Троя рядом"

Экспозицию готовили участники молодежных программ площадки

Посетителей в Музее искусств имени Пушкина встречают необычные экспонаты. Что объединяет коринфский шлем, микенский кубок XII века до нашей эры и капсульный пистолет времен американской "золотой лихорадки". Ответ - человек, который нашел древнюю Трою.

Работа над проектом превратилась в настоящий детектив. Ученые, студенты и старшеклассники вместе пытались понять, кто же он - Генрих Шлиман. Герой или антигерой?

Коммерсант, археолог-самоучка, авантюрист. Событий его жизни хватит на десятки остросюжетных романов. Знал пятнадцать языков, учил их по собственному методу. Обладал несомненным коммерческим талантом - из нищего стал одним из богатейших людей. Помогла "золотая лихорадка" в Америке. Там и пистолет пригодился.

"В своих дневниках пишет, что он был болен, у него была лихорадка, высокая температура, бред, он сидел в углу какого-то сарая на мешках с золотом и долларами и с двумя пистолетами, боялся, что его ограбят", - рассказывает куратор выставки "Шлиман. Троя рядом" Владимир Толстиков.

С Россией Шлиман тоже был тесно связан. Жил в Петербурге почти двадцать лет. Но русская жена не разделила его страсти к кругосветным путешествиям и вспыхнувшего интереса к древней Греции. И уже после развода вторую супругу выбирал тщательно.

Мечтая найти древнюю Трою, не жалел средств на раскопки. И очень торопился.

"Шлиман в попытках найти легендарную Трою, которую Гомер описывает в своих произведениях, в процессе раскопок повредил тот самый культурный слой, на котором эта Троя располагается. И параллельно с этим открыл совершенно новую, неизвестную доселе цивилизацию", - отметила Наталья Григорьева, участница проекта "Шлиман. Троя рядом".

Археологи-профессионалы от его методов были в шоке. А публика от открытий Шлимана - в восторге. То самое знаменитое "Золото Трои" это больше 250 музейных экспонатов. Ученые убедились - в фальсификации Шлимана точно обвинить нельзя.

Пушкинский музей всегда отличало особое отношение к юному поколению. Школьники и студенты всегда чувствуют себя здесь своими. Но такую серьезную профессиональную работу, как подготовка к выставке, им доверили впервые. Справились достойно - оценила директор Марина Лошак.

"Потрясающе говорят, интересно думают, вообще - они лучше нас по определению. Прекрасный телеграм-канал, специальный сайт, сделали замечательный сопровождающий фильм образовательный, но с подробным мультипликационным, анимационным эффектом", - отметила она.

Разработали и аудиомаршруты по выставке и водят экскурсии. В общем, в музее уверены - эти новые искусствоведы-исследователи тоже обязательно найдут свою Трою.

Юлия Богоманшина, Андрей Алексеев, "ТВ Центр"

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