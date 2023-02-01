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Саакашвили завещал похоронить себя на Украине

13:47
  • среда
  • 01 февраля 2023

Экс-президент Грузии пытался показать свое истощенное тело суду

Михаил Саакашвили хочет, чтобы его похоронили на Украине. Об этом бывший грузинский президент заявил в ходе судебного заседания в среду. Участие в нем он принял по видеосвязи, сейчас Саакашвили проходит курс лечения в частной тбилисской клинике.

"Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", - сказал Саакашвили.

При этом он выступал на украинском языке. На грузинский язык его речь переводила приглашенная переводчица.

После завершения своего выступления экс-глава Грузии попытался обнажить живот, чтобы показать суду свое истощенное тело. На этом трансляция из палаты была прервана, пишет "Интерфакс".

Накануне сообщалось, что Михаила Саакашвили перевели в реанимацию в критическом состоянии.

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
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