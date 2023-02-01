Эрдоган: Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

Стокгольм тратит время впустую

Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

В то же время отношение к Финляндии в этом вопросе положительное. С таким заявлением в среду, 1 февраля, выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО", - сказал президент (цитата по ТАСС).

Ранее Генпрокуратура Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана в Швеции и Дании. Как стало известно правоохранительным органам, лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании.

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