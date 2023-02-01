Московский студент за сутки написал диплом с помощью нейросети

Ему удалось защититься, но работу могут аннулировать

Студент одного из московских университетов написал дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT.

Как стало известно изданию "Коммерсант", Александр Жадан не захотел сам писать диплом и создал специальный алгоритм.

"Мне не хотелось писать диплом самому, потому что это занимает очень много времени, и у меня было много работы, а платить кому-то за написание работы - это не мой формат, потому что я тогда не разберусь, что будет в работе", - рассказал студент.

Тема работы - "Анализ и совершенствование управления игровой организацией". На ее написание ушло 15 часов, еще 9 часов студент потратил на редактирование. Оригинальность составила 82%.

"Научный руководитель обращал внимание на то, что у меня присутствует несвязность в работе, и мне нужно дорабатывать русский язык в ней, и я этим активно занимался в процессе", - объяснил студент.

Александр смог защититься и получил за работу "удовлетворительно". Однако в университете узнали о том, что работа написана нейросетью и вызвали студента на беседу. Работу могут аннулировать.

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