В Сумской области российские войска уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов

Минобороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что группировка "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара.

Кроме того, сообщается, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении, уничтожено свыше 100 военных ВСУ. На херсонском направлении в районе озера Круглик ВС России уничтожили до 10 десантников и две моторные лодки ВСУ, на купянском направлении потери ВСУ составили до 30 военных.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 95 военных, добавили в Минобороны.

В Сумской области российские войска уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов. Также ВС России нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР, уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

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