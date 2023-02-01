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Мишустин потребовал выплачивать проиндексированные пособия без задержек

15:18
  • среда
  • 01 февраля 2023

С 1 февраля ряд пособий и выплат увеличен на 11,9%

Индексация социальных пособий и выплат является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Такое заявление сделал в среду, 1 февраля, глава российского правительства Михаил Мишустин.
Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат

В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. С 2022 года по поручению президента на уровень фактической инфляции стал индексироваться и материнский капитал.

С 1 февраля 2023 года более 40 видов пособий и выплат были проиндексированы на 11,9%. Как подчеркнул Мишустин в ходе заседания кабмина, средства на выплату проиндексированных пособий предусмотрены в федеральном бюджете.

Обращаясь к членам правительства, премьер-министр заявил, что "нужно организовать эту работу так, чтобы люди получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее в Министерстве финансов рассказали, что расходы бюджета на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения.

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Михаил Мишустин
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