Кабмин выделит около 2,5 млрд рублей на социальную газификацию

Число заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к миллиону

Правительство России выделит около 2,5 млрд рублей 54 регионам на помощь в проведении программы социальной газификации. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что по поручению главы государства некоторым категориям наших граждан будет оказываться дополнительная поддержка — прежде всего, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами, многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей.

При этом правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы, на что и пойдут выделяемые 2,5 млрд рублей.

Мишустин подчеркнул важность информирования граждан о возможности получения такой помощи и добавил, что при оформлении выплат граждане не должны сталкиваться с излишней бюрократией, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в России важно не снижать темпы работы по социальной газификации. Он отметил, что в 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, реализация этой программы шла достаточно успешно. Рост темпа строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ практически в три раза превысил показатели 2021 года.

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