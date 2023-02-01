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Минобороны рассказало об успехах на донецком направлении

18:06
  • среда
  • 01 февраля 2023

Российские силы теснят противника

Минобороны России сообщило сегодня о разгроме позиций украинских морпехов под Угледаром. Как заявили в ведомстве, серьезные потери понесли две бригады ВСУ. Таким образом сделан еще один важный шаг к полному окружению крупного опорного пункта националистов. Активно теснят противника наши бойцы и на донецком направлении. В ходе наступления российские подразделения заняли там более выгодные рубежи.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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