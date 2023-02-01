Гражданка США пришла с теленком на Красную площадь: подробности истории

Американке предстоит оплатить штраф

По Красной площади телёночка водили - в Москве задержали женщину, которая пасла корову прямо под стенами Кремля. Полицейским гражданка США Алисия Дей представилась волонтером одной из зоозащитных организаций. Как Бурёнка очутилась в самом центре столицы?

В зале суда американка китайского происхождения Алисия Дэй ведет себя вполне спокойно. Охотно разговаривает с журналистами. Вину признает, но подчеркивает: и в мыслях не было мешать пешеходам на Красной площади. Задача, оказывается, была более благой.

"Я просто хотела Доктору показать Красную площадь. Хотела показать красивое место в нашей красивой стране", - говорит она.

После культурной программы для Доктора теленка - такую кличку новому питомцу дала американка - была запланирована уже поездка на конюшню. Там Алисия заранее арендовала денник. А вот что дальше делать с животным после того, как оно вкусит прелести столичной жизни, женщина не очень представляла. Главное - думала - не будет при этом коротать дни на ферме и не станет источником молока, а потом и мяса. Собственно, именно это и послужило основной причиной покупки парнокопытного на одном из сайтов с электронными объявлениями.

То, что подобный перфоманс для животного, наоборот, стресс - Алисия даже не подумала. Речь идет все-таки не о собачке, хотя даже они зачастую плохо воспринимают огромные скопления посторонних людей. Хотя, по идее, американка должна была бы разбираться в психологии крупного скота - дома, по ее словам, у нее были и свиньи, и коровы. Правда, турпоездки по главным достопримечательностям Вашингтона и Нью-Йорка она им почему-то не устраивала.

В рамках российского законодательства действия Алисии Дей попадают под статью 20.2 кодекса Российской федерации об административных правонарушениях. Американке предстоит оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, это не все итоги прогулки с теленком по Красной площади. Суд постановил назначить гражданке США административный арест на 13 суток.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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