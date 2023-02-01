Сообщения о госпитализации актера Бориса Щербакова не подтвердились

Об этом рассказала жена актера

Сообщения о том, что народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 1 февраля, рассказала супруга актера Татьяна Бронзова.

Ранее интернет-издание 78.ru написало, что Щербакову стало плохо во время репетиции спектакля "Свободная пара" в Выборгском дворце культуры. Подробности о состоянии здоровья артиста не приводились.

Показ спектакля, запланированный на 19:00 1 февраля, переносится в связи с болезнью артиста, сообщается на официальном сайте Выборгского дворца культуры. Новая дата показа постановки пока неизвестна.

Однако жена Щербакова заявила, что актер "жив-здоров, просто простудился". Публикации о госпитализации она назвала "уткой", сообщает РИА Новости.

Борис Щербаков — актер театра и кино, телеведущий. Обладатель звания народного артиста Российской Федерации, а также лауреат Государственной премии СССР.

Зрителям Щербаков известен по ролям в фильмах "Криминальный квартет", "Воскресный папа", "Хочу в тюрьму", "Жених из Майами", а также в сериалах "Следствие ведут Знатоки", "Марш Турецкого", "Убойная сила".

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