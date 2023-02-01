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Путин дал поручения по восстановлению регионов после обстрелов

18:06
  • среда
  • 01 февраля 2023

Президент сообщил, что провел встречу с губернатором Белгородской области

В новых регионах юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается ипотеку по льготной ставке – два процента. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент подчеркнул - это послужит развитию стройки на новых, а фактически давних исторических российских территориях.

По словам президента, там, где боевые действия завершились, такая работа уже развёрнута: вводятся в строй социальные объекты – детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи.

"Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем всё для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами. Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить очень важному вопросу, а именно поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований. На прошлой неделе, если вы заметили, у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области, и он подробно доложил о ситуации в своём регионе, какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области. По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счёт, а также по целому комплексу других направлений, и, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено", - отметил Путин.

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