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Польша предложила НАТО дать Киеву гарантии безопасности

16:17
  • среда
  • 01 февраля 2023

Однако предоставить Украине истребители Варшава отказалась

Польша предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности еще перед вильнюсским саммитом Североатлантического альянса. Такое заявление в среду, 1 февраля, сделал польский президент Анджей Дуда.
Киев выступил против гарантий безопасности для России

Политик заявил, что Варшава надеется на вступление Украины в НАТО и с этим расчетом хочет "перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО".

По мнению Дуды, это позволит "сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего".

Вместе с тем польский лидер заявил, что Варшава не собирается передавать Украине истребители, снижая собственный оборонный потенциал, сообщает РИА Новости.

Украинские власти настаивают на предоставлении им гарантий безопасности, однако директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что серьезные переговоры о гарантиях безопасности невозможны, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Также дипломат напомнил о попытке Москвы договориться о гарантиях безопасности с Западом, когда МИД России отправил США и НАТО проекты соответствующих соглашений. Однако в ответ, "не считая периферийных сюжетов", в России "услышали категорическое высокомерное "нет".

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