Польша предложила НАТО дать Киеву гарантии безопасности

Однако предоставить Украине истребители Варшава отказалась

Польша предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности еще перед вильнюсским саммитом Североатлантического альянса. Такое заявление в среду, 1 февраля, сделал польский президент Анджей Дуда.

Политик заявил, что Варшава надеется на вступление Украины в НАТО и с этим расчетом хочет "перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО".

По мнению Дуды, это позволит "сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего".

Вместе с тем польский лидер заявил, что Варшава не собирается передавать Украине истребители, снижая собственный оборонный потенциал, сообщает РИА Новости.

Украинские власти настаивают на предоставлении им гарантий безопасности, однако директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что серьезные переговоры о гарантиях безопасности невозможны, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Также дипломат напомнил о попытке Москвы договориться о гарантиях безопасности с Западом, когда МИД России отправил США и НАТО проекты соответствующих соглашений. Однако в ответ, "не считая периферийных сюжетов", в России "услышали категорическое высокомерное "нет".

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