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Брюссель заявил о преодолении зависимости от ископаемого топлива из России

16:37
  • среда
  • 01 февраля 2023

Для этого Евросоюз реализует программу REPowerEU

Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Такое заявление сделала в среду, 1 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Политик напомнила, что Еврокомиссия разработала и представила план REPowerEU весной 2022 года. Он был создан, чтобы избавить европейские государства от зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что сначала в качестве целевого срока избавления от такой зависимости обсуждался 2027 год. Однако "это прошло намного быстрее, чем мы ожидали", цитирует заявление главы Еврокомиссии РИА Новости.

В январе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что до конца 2023 года все страны Евросоюза избавятся от поставок энергоресурсов из России. Исключение, считает политик, может составить лишь Венгрия "по политическим причинам".

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