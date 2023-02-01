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МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

16:58
  • среда
  • 01 февраля 2023

Киев просит Запад о передаче украинским военным боевых самолетов

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что поставка боевых самолетов Украине не приведет к эскалации, абсурдны. Такое заявление в среду, 1 февраля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Чиновница напомнила высказывание Макрона о том, что "ничего не запрещено в принципе при условии, что это в частности будет полезно для ВСУ, не приведет к эскалации конфликта и ударам по территории России, не ослабит обороноспособность самой Франции".

Захарова заявила, что "это какой-то абсурд, простите", напомнив, что в Париже уже подтверждали готовность отправить Киеву истребители.

Представитель МИД поинтересовалась, действительно ли президент Франции уверен в том, что "если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации". Захарова заявила, что отказывается верить в подобную логику у взрослого человека, сообщает ТАСС.

Ранее Эмманюэль Макрон не исключил возможность направить французские самолеты Киеву, уточнив, что Париж пока не получал соответствующий запрос, но при поступлении оперативно рассмотрит его. При этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил готовность обсудить тему обучения украинских летчиков-истребителей.

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