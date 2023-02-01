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В Британии стартовала самая крупная за десятилетие забастовка

18:09
  • среда
  • 01 февраля 2023

Митингующие требуют повышения зарплат

В среду тысячи граждан Великобритании выходят на улицы. В стране началась общенациональная забастовка. Самая крупная за последние 12 лет.
Во Франции началась всеобщая забастовка

В массовых протестах, как заявляют профсоюзы, намерены участвовать около 500 тысяч человек. Среди них госслужащие, работники транспорта, медики, учителя, пожарные. Присоединиться к акции протеста обещали даже сотрудники Британского музея и Космического агентства Великобритании.

Главное требование митингующих - повысить зарплаты с учетом инфляции. Забастовка уже вызвала проблемы с передвижением по стране - встал городской и пригородный транспорт. Большинство поездов отменены, в работе аэропортов начались перебои.

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