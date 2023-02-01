В Британии стартовала самая крупная за десятилетие забастовка

Митингующие требуют повышения зарплат

В среду тысячи граждан Великобритании выходят на улицы. В стране началась общенациональная забастовка. Самая крупная за последние 12 лет.

В массовых протестах, как заявляют профсоюзы, намерены участвовать около 500 тысяч человек. Среди них госслужащие, работники транспорта, медики, учителя, пожарные. Присоединиться к акции протеста обещали даже сотрудники Британского музея и Космического агентства Великобритании.

Главное требование митингующих - повысить зарплаты с учетом инфляции. Забастовка уже вызвала проблемы с передвижением по стране - встал городской и пригородный транспорт. Большинство поездов отменены, в работе аэропортов начались перебои.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"