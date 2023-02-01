Сергей Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

В столице за год проложили около 15 километров тоннелей метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главных событиях столичного метростроя прошлого года в цифрах. Отмечается, что при строительстве подземки было проложено около 15 километров тоннелей, большая часть из которых была пройдена механизированными комплексами.

В 2022 году на новом отрезке Солнцевской линии полностью выполнена тоннелепроходка до аэропорта "Внуково". А на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии были проложены все тоннели.

Кроме того, заработал второй вестибюль станции "Окружная" салатовой ветки, также был завершен очередной этап реконструкции электродепо "Сокол". На Троицкой линии строители закончили сооружение тоннелей от "Новаторской" до "Бачуринской".

Как отметил Собянин в своем Телеграм-канале, с 2011 года в столице появилось более 148 километров линий метрополитена, 69 станций и 11 электродепо.

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