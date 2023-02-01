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Москва предупредила Запад о последствиях конфискации российских активов

17:20
  • среда
  • 01 февраля 2023

Без ответа такие действия не останутся

Попытки посягательства на российское имущество и активы другими государствами будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа. Такое заявление сделала в среду, 1 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел РоссиИ Мария Захарова.
Вашингтон намерен конфисковать российские активы в пользу Киева

Чиновница подчеркнула, что аргументы Запада о "правомерности" конфискации российских активов не выдерживают критики, поскольку "нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе".

Захарова также назвала парадоксом заявления о возможной отправке конфискованных российских активов Украине для ее восстановления — "забрать незаконным образом деньги, чтобы восстанавливать Украину, которую сейчас разрушают путем поставки туда вооружений".

По мнению представителя МИД, совершенно очевидно, что эти деньги не дойдут до простых украинцев, а "осядут в карманах киевских казнокрадов и их зарубежных подельников", сообщает РИА Новости.

В январе глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами России. Политик напомнил, что в странах ЕС заблокировано около 300 млрд долларов российских активов.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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