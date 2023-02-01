Источник рассказал о плане ЕС подготовить 30 тысяч украинских военных

Изначально речь шла лишь о 15 тысячах

Власти Евросоюза решили скорректировать план тренировочной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал информированный источник в Брюсселе.

По словам источника, изначально планировалось, что Евросоюз возьмет на себя обучение и тренировки 15 тысяч украинских военных. Однако было решено удвоить это число — до 30 тысяч человек.

Предполагается, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявит об этом 3 февраля на саммите ЕС — Украина в Киеве.

Пока какие-либо официальные комментарии по этой теме не поступали, сообщает ТАСС.

Власти ряда государств уже отмечали, что требование Киевом определенного оружия и техники не учитывает, что для работы с ними требуется пройти определенное обучение и тренировки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в вопросах поставок вооружений и военной техники Украине нужно руководствоваться тремя критериями, один из которых — полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала.

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