ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Источник рассказал о плане ЕС подготовить 30 тысяч украинских военных

17:45
  • среда
  • 01 февраля 2023

Изначально речь шла лишь о 15 тысячах

Власти Евросоюза решили скорректировать план тренировочной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал информированный источник в Брюсселе.
Камбоджа начала обучать украинских саперов

По словам источника, изначально планировалось, что Евросоюз возьмет на себя обучение и тренировки 15 тысяч украинских военных. Однако было решено удвоить это число — до 30 тысяч человек.

Предполагается, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявит об этом 3 февраля на саммите ЕС — Украина в Киеве.

Пока какие-либо официальные комментарии по этой теме не поступали, сообщает ТАСС.

Власти ряда государств уже отмечали, что требование Киевом определенного оружия и техники не учитывает, что для работы с ними требуется пройти определенное обучение и тренировки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в вопросах поставок вооружений и военной техники Украине нужно руководствоваться тремя критериями, один из которых — полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.