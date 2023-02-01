Путин рассказал о решениях по поддержке приграничных с Украиной регионов

Президент провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

Глава государства рассказал, что на территориях, где завершились боевые действия, такая работа уже развернута: вводятся в строй социальные объекты – детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи.

Путин поблагодарил все субъекты Российской Федерации, которые оказывают помощь новым регионам, направляют на их восстановление финансовые ресурсы, специалистов, строительные бригады и технику. Также российский лидер подчеркнул, что "государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду" и сделает "все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами".

В ходе совещания обсуждалась поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований. Путин напомнил, что многие лишились жилья, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии.

По словам главы государства, для решения этих проблем "правительство проработало определенные решения", которые будут реализовывать в указанных регионах, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимо распространить действие программы социальной газификации на новые регионы Российской Федерации, поскольку это значительно повысит качество жизни новых граждан России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"