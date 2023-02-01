В кабмине оценили экспорт нефти из России в условиях потолка цен

Ценовой лимит на российскую нефть ввели ЕС, G7 и Австралия

Потолок нефти, введенный рядом западных государств в отношении поставок российской нефти, не смог дестабилизировать ситуацию. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Новак отметил, что после введения потолка цен "были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта, транспортировки нашей нефти".

Вице-премьер подчеркнул, что российская нефть "находит свой спрос на других рынках, не буду называть их конкретно, потому что ситуация сегодня требует большой конфиденциальности", сообщает "Интерфакс".

После введения Западом потолка цен на российскую нефть президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. 30 января было опубликовано постановление правительства о порядке реализации этих мер.

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