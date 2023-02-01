Нетаньяху рассказал о нежелании военной конфронтации с Россией

Политик назвал сложными отношения между Израилем и Россией

Израиль не хочет военной конфронтации с Россией. Такое заявление сделал в среду, 1 февраля, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, у него "нет желания вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию", такого развития событий "никто не хочет".

Вместе с тем Нетаньяху заявил, что у Израиля "сложные отношения" с Россией, поскольку на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают друг от друга "на расстоянии плевка".

Израильский премьер отметил, что его стране необходима свобода действия в воздухе, однако "эта свобода действия может привести нас к конфронтации с российскими пилотами". Нетаньяху, по его словам, предпочел бы, чтобы этого не случилось, сообщает РИА Новости.

В конце декабря 2022 года Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Политики выразили уверенность в том, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся.

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