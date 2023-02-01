Минтруд предложил способ увеличить пособие по безработице

Ведомство предлагает скорректировать расчет среднего заработка

Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой об усовершенствовании механизма расчета пособия по безработице, что в определенных случаях поможет увеличить размер выплат. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что для расчета среднего заработка предлагается использовать сведения о размере общего дохода гражданина. Сейчас при его расчете применяются данные о выплатах и вознаграждениях, на которые были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, тогда как в ряде случаев граждане освобождены от их уплаты.

Соответственно, неучет этого заработка приводит к занижению суммы назначаемого пособия. Предлагаемые поправки позволят гражданам получать пособие по безработице в более высоком размере.

Наряду с этим предлагается изменить период, за который производится расчет среднего заработка. Он может быть, как и раньше, трехмесячным, но если сотрудник отработал менее месяца, расчет будет производиться работодателем исходя из фактически отработанного времени, что также поспособствует повышению суммы пособия, сообщает ТАСС.

Ранее российское правительство установило на 2023 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тысячи рублей, максимальную величину пособия в размере 12792 рубля в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице и 5 тысяч рублей — в следующие три месяца.

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