ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Лучший зимний двор России"

18:52
  • среда
  • 01 февраля 2023

Заявки принимаются до 28 февраля

До 28 февраля 2023 года принимаются заявки на всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России", организованный "Единой Россией". Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

Конкурс проходит по следующим номинациям: лучшее зимнее мероприятие во дворе, лучшая зимняя дворовая инфраструктура, лучшее зимнее оформление двора.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку на сайте life-konkurs.er.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зима в Москве
Зима в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.