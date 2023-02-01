Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Лучший зимний двор России"

Заявки принимаются до 28 февраля

До 28 февраля 2023 года принимаются заявки на всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России", организованный "Единой Россией". Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

Конкурс проходит по следующим номинациям: лучшее зимнее мероприятие во дворе, лучшая зимняя дворовая инфраструктура, лучшее зимнее оформление двора.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку на сайте life-konkurs.er.ru.

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