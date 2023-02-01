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США расширили санкции против России

19:20
  • среда
  • 01 февраля 2023

Об этом объявил американский Минфин

Власти США в среду, 1 февраля, ввели очередные антироссийские рестрикции. Они затронули как физических, так и юридических лиц.

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Согласно сообщению Министерства финансов США, под действие ограничительных мер попали еще 22 физлица и компании из разных стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к усилиям по обходу антироссийских санкций.

В частности, в черный список были внесены организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством, сообщается на официальном сайте Минфина США.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских в случае вывода Москвой войск с территории Украины. При этом чиновница напомнила, что все члены российского парламента, против которых введены санкции, поддерживают спецоперацию и присоединение к России новых территорий.

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