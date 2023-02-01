На Украине допустили мобилизацию ограниченно годных к службе

Предполагается, что они будут служить в небоевых частях обеспечения

Украинских граждан, ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 1 февраля, рассказали местные средства массовой информации со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.

По словам Горбача, "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

При этом официальных комментариев от Министерства обороны Украины или командования ВСУ по этому поводу пока не поступало, сообщает РИА Новости.

На Украине в 2022 году провели сразу несколько волн мобилизации в ряды Вооруженных сил. Повестки рассылали мужчинам в возрасте до 60 лет. Сотрудники военкоматов забирали студентов прямо в вузах. На военную службу забирали даже преступников. При этом данные о том, сколько человек призвать планировали и сколько фактически призвали, на Украине засекречены.

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