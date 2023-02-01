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На Украине допустили мобилизацию ограниченно годных к службе

19:39
  • среда
  • 01 февраля 2023

Предполагается, что они будут служить в небоевых частях обеспечения

Украинских граждан, ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 1 февраля, рассказали местные средства массовой информации со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.

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По словам Горбача, "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

При этом официальных комментариев от Министерства обороны Украины или командования ВСУ по этому поводу пока не поступало, сообщает РИА Новости.

На Украине в 2022 году провели сразу несколько волн мобилизации в ряды Вооруженных сил. Повестки рассылали мужчинам в возрасте до 60 лет. Сотрудники военкоматов забирали студентов прямо в вузах. На военную службу забирали даже преступников. При этом данные о том, сколько человек призвать планировали и сколько фактически призвали, на Украине засекречены.

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