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Сотрудники ФБР провели обыск в доме Байдена в штате Делавэр

22:25
  • среда
  • 01 февраля 2023

Следственные действия продолжаются

Агенты ФБР по указанию Министерства юстиции США провели обыск в частном доме президента страны Джо Байдена в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр. Следственные действия проходили в рамках дела о недолжном хранении секретных документов, сообщает "ТВ Центр".
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Как указывает телеканал CNN, это уже третье место, куда наведались сотрудники Федерального бюро расследований. Ранее обыски прошли в резиденции Байдена в Уилмингтоне, а также в Центре дипломатии и глобального взаимодействия его имени. Именно там были обнаружены нескольких секретных документов периода вице-президентства Джо Байдена. 

Официальные бумаги были обнаружены и у экс-президента Дональда Трампа. И это стало поводом для проведения обысков в его поместье в Мар-а-Лаго. Правда, Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны не было, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы.

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