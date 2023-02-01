Путин: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду

Президент рассказал о решениях по поддержке приграничных с Украиной регионов

Государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Владимир Путин заявил об этом сегодня на совещании, посвященном поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома на приграничных территориях были повреждены из-за обстрелов со стороны украинских неонацистских формирований. Президент потребовал как можно быстрее решить все вопросы с восстановлением жилья и инфраструктуры. Говорили и о помощи жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на совещании не присутствовали. Однако именно с этих территорий, которые сегодня особенно остро нуждаются в поддержке, началось обсуждение восстановления жилья. Многое, подчеркнул президент, уже сделано. В новых регионах запущена ипотека по льготной ставке - 2%.

"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объёмы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и посёлков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развёрнута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи", - рассказал Путин.

Восстанавливать города и села на новых территориях помогают и другие регионы. Хабаровский край, например, взял шефство над Дебальцево. В прошлом году, докладывает губернатор, помогли отстроить несколько детских садов, дом творчества. Наладили производство спальных мешков, теплой одежды и техники.

Но главной темой совещания стала поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей. Тех, чьи дома и квартиры пострадали в результате обстрела неонацистских формирований. Многие были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания.

"Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем всё для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами", - отметил Путин.

Самый большой объем работы предстоит в Белгородской области, которая пострадала сильней остальных. И речь не только о выплате компенсаций, но и об отселении людей в безопасные районы. 3700 человек уже переехали. Другие смогут сделать это в ближайшее время.

"Общая потребность региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 миллиарда. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать, всё это обеспечено необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой", - сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Еще одной темой для обсуждения стала поддержка жителей Дальнего Востока, пострадавших в результате наводнений. Вице-премьер напомнил: в случае утраты дома гражданин имеет право получить соответствующую выплату или равнозначное жилое помещение. Компенсации из федерального бюджета предусмотрены также для тех, чьи дома не разрушены, но сильно пострадали.

В прошлом году размер субсидий на капитальный ремонт увеличили до 7000 рублей за квадратный метр. Однако воспользоваться федеральной поддержкой можно лишь один раз. Что делать тем, кто отказался отселяться и в прошлом году вновь попал в зону подтопления? В Еврейской автономной области таких 18 семей.

- Может, вы просто не предоставили хороших участков в безопасном месте?

- Сейчас как раз строятся защитные сооружения. Буквально уже через год будет закончена дамба. И они перестанут подтапливаться.

- А, ну хорошо. Люди так привязаны к своему месту жительства, чувствуют, что это их родная малая родина совсем. Малая, совсем малая. Надо помочь им. В данном случае давайте сделаем исключение. 18 домов всего. Ладно?

- Есть, Владимир Владимирович. Найдем решение.

Однако исключения такие возможны далеко не всегда. Пример привел губернатор Амурской области. В некоторых селах, которые попадают в зону подтопления, проживает всего несколько сотен человек. При этом строительство одной дамбы обойдется недешево. А значит, необходимо продолжать программу отселения, предлагая людям удобные и выгодные условия. Ту же льготную ипотеку. Президент попросил передать все прозвучавшие предложения в правительство и не затягивать с принятием решений.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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