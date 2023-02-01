Кабмин предложил денонсировать соглашение о выплате пенсий военнослужащим СНГ

Документ был подписан в 1992 году

Российское правительство в среду, 1 февраля, внесло в Госдуму на денонсацию соглашение о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств — участников Содружества независимых государств (СНГ).

Также предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств — участников СНГ.

Речь идет о соглашениях от 15 мая 1992 года, участниками которых являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Предложение денонсировать соглашения связано с тем, что у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств — участников СНГ, размер пенсии по этим соглашениям оказывается значительно ниже, что вызывает справедливые жалобы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения прекратило свое действие с 1 января 2023 года. С российской стороны ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Он предполагает экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина.

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