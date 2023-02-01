Вашингтону понравилось заявление Пескова о важности ДСНВ

Белый дом положительно оценил слова представителя Кремля

Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова свидетельствует о том, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление сделала в среду, 1 февраля, заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.

Чиновница оценила слова Пескова о том, что Россия считает продолжение действия этого договора очень важным, так как ДСНВ — фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным".

Аберкромби отметила, что это заявление говорит о том, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ общим интересом, а это "положительный момент", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отмечал, что России и США до 2026 года в любом случае придется договариваться по вопросу, связанному с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор чрезвычайно важен для архитектуры безопасности и стабильности всего мира, подчеркнул чиновник.

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