Путин подчеркнул важность вопросов экологии

Президент обсудил эту тему со своим спецпредставителем Сергеем Ивановым

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, провел встречу со своим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

Как отметил глава государства, "условия, в которых мы живем сегодня и работаем, всем хорошо известны, и в этой связи выстраиваются приоритеты". Однако, подчеркнул президент, "есть вопросы, которые имеют непреходящее значение".

Вопросы, связанные с экологией, крайне важны и для экономики, и для каждого конкретного человека, напомнил Владимир Путин.

Иванов в ответ рассказал, что финансирование национального проекта "Экология" осуществляется планомерно, в 2023 году на этот проект выделяется 280 млрд рублей.

Одним из важнейших событий в области экологии в 2023 году Иванов назвал разработку законопроекта о расширенной ответственности производителя, который "связан с утилизацией упаковки, а упаковка в твердых коммунальных отходах на сегодняшний день составляет значительную долю", сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре 2022 года Владимир Путин дал поручение по разработке программы отправки экологических гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики. Главная задача при этом — минимизация ущерба, причиненного природным объектам новых российских регионов в результате боевых действий в ходе спецоперации.

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